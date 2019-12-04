İran: Yaptırımların kaldırılması durumunda ABD'yle görüşmelere açığız

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, yaptırımların kaldırılması şartıyla ABD'yle nükleer anlaşmaya yönelik müzakerelerin başlamasına açık olduklarını söyledi.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD'nin tek taraflı çekildiği nükleer anlaşmaya yönelik ABD'yle masaya oturma ihtimaline ilişkin açıklamalarda bulundu.

ABD'nin İran'a uyguladığı yaptırımları kaldırması durumunda müzakere başlatmaya hazır olduklarını söyleyen Ruhani, "Eğer (ABD), yaptırımları bir kenara koymaya hazırsa, görüşme ve müzakerede yer almaya hazırız, hem de 5+1 ülkeleri liderleri düzeyinde" dedi.

2015 yılında imzalanan nükleer anlaşmadan ABD'nin tek taraflı çekilmesinin ardından İran, Mayıs ayından itibaren anlaşma yükümlülüklerini azaltmaya başlamıştı.

ABD, anlaşmadan çekilmesinin ardından İran'ın finans ve enerji sektörlerine yaptırım uygulama kararı almıştı. Anlaşmanın tarafı olan Avrupa Birliği üyesi ülkelerse, ABD'nin kararını kınayarak anlaşmanın yükümlülüklerini yerine getirme kararı almış, ancak ABD yaptırımlarını ortadan kaldıracak adımları atmakta başarısız olmuştu.

'EYLEMLERDE GÖZALTINA ALINAN MASUMLAR SERBEST BIRAKILMALI'

Ülkede benzin zammına karşı 15 Kasım'da başlayan protestolara ilişkin de konuşan Ruhani, "Dini ve İslami merhamet gösterilmeli ve benzin zammına karşı sokağa çıkan silahsız insanlar serbest bırakılmalı" dedi.