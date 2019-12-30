İran ve Rusya'dan ABD'nin Irak saldırılarına ilişkin açıklama: ABD terörizmi...

İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Abbas Musevi, ABD güçlerinin Irak'ta Hizbullah'a yönelik saldırılarına ilişkin 'Saldırı ABD terörizminin doğrudan kanıtıdır' açıklamasında bulundu. Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ise, ABD'ye 'Körfez'de tansiyonu düşürme' çağrısı yaptı.

İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Abbas Musevi, ABD güçlerinin dün Irak'ta Hizbullah'a yönelik düzenlediği saldırıya ilişkin açıklamada bulundu.

ABD'nin "Irak'ın içişlerine karışmayı durdurması" gerektiğini belirten Musevi, ülkede yabancı askerlerin varlığının gerilimi tırmandırdığını kaydetti.

Musevi, "ABD ordusunun Irak'a ve Irak güçlerine karşı saldırısı ABD terörizminin doğrudan kanıtıdır, Tahran bu saldırıları kınıyor" dedi.

İran hükümet sözcüsü Ali Rabia da, Irak'ta bulunan ABD'li askerlere saldırdığı iddiasının gerçeği yansıtmadığını belirtti.

RUSYA'DAN AÇIKLAMA

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da, saldırılara ilişkin yaptığı açıklamada, ABD'nin Basra Körfezi'nde gerilimi tırmandırmaya çalıştığını belirtti.

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif'le yaptığı görüşmede konuşan Lavrov, "Bazı Batılı çalışma arkadaşlarımızın bölgede suni bir gerilim yaratmaya çalıştığını görüyoruz. Rusya ve İran, bu önemli bölgede eşit ve karşılıklı çıkara dayalı ortak hareket etme önerisiyle bu tür hamlelere karşı çıkmaktadır" dedi.