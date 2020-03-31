İran: 'Türkiye'ye doğalgaz akışı boru hattına saldırının ardından durdu'

Ulusal İran Gaz Şirketi, Türkiye'ye doğalgaz akışının, Türkiye tarafında bulunan boru hattına yönelik 'terör saldırısı'nın ardından durduğunu bildirdi. TRT Haber ise Ağrı'nın Doğu Bayazıt ilçesi yakınlarından geçen boru hattında henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldiğini duyurdu.

İran, Türkiye'ye doğalgaz akışının, ülkedeki boru hattına yönelik "terör saldırısının" ardından durduğunu açıkladı.

İran devlet televizyonuna konuşan Ulusal İran Gaz Şirketi Başkanı Mejdi Cemşid Dana, "Bu sabah teröristler, Bazergan sınırının Türkiye tarafındaki doğalgaz boru hattına saldırı düzenledi. Gaz akışı durdu. Boru hattı, geçmişte birkaç kez patlamıştı. Patlamanın PKK tarafından gerçekleştirilmiş olması muhtemel" açıklamasında bulundu.

TRT Haber ise patlamanın "henüz belirlenemeyen bir nedenle" meydana geldiğini duyurdu.

Haberde "Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesi yakınlarından geçen ve İran'dan Türkiye'ye doğal gaz ileten boru hattında meydana gelen patlama ve sonrasında çıkan yangın hasara neden oldu" denildi.

TRT Haber'in haberinde İran'dan Türkiye'ye gelen doğalgaz boru hattında, Gürbulak Sınır Kapısı Sarısu mevkiinde sabah saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldiği, patlama sonrası hatta çıkan yangında yükselen alevlerin çevre köylerden de görüldüğü belirtildi.

Haberde "Yangın sonrası bölgeye gelen güvenlik güçleri çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Doğalgaz boru hattındaki gaz akışı kesilerek, çıkan yangın ekiplerce söndürüldü. Güvenlik güçleri, boru hattında hasara yol açan olayın nedenini araştırıyor" denildi.