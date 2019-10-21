İran: Türkiye'nin Suriye'de askeri gözlem noktaları kurmasına karşıyız

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi, haftalık basın toplantısında Türkiye'nin Suriye'ye dönük harekatına ilişkin açıklamalarda bulundu.
Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde gözlem noktası kurmasına karşı olduklarını belirten Musevi, Suriye'yi ülkesinin "bölgedeki anahtar konumdaki müttefiki" olarak niteledi.
Musevi, "Ankara’nın Suriye’de askeri gözlem noktaları kurmasına karşıyız. Bu konular diplomatik yollarla çözülmeli. Suriye’nin toprak bütünlüğüne saygı gösterilmeli" açıklamasında bulundu.