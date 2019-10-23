İran: Türkiye ile Rusya arasındaki mutabakatı memnuniyetle karşılıyoruz

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Türkiye ile Rusya arasındaki mutabakatı, Suriye’nin kuzeyindeki çatışmaları sona erdirmek ve bölgedeki istikrar ve barışı sağlamak için olumlu bir adım olarak gördüklerini söyledi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında dün akşam varılan mutabakatı memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.

Musevi, mutabakatı bölgedeki istikrar ve barışı sağlamak için olumlu bir adım olarak nitelendirerek, Suriye'nin kuzeyindeki gelişmelere yönelik, “İran, Rusya Federasyonu ile Türkiye Cumhuriyeti arasındaki mutabakatı, Suriye’nin kuzeyindeki çatışmaları sona erdirmek ve bölgedeki istikrar ve barışı sağlamak için olumlu bir adım olarak görüyor” diye konuştu.

İran’ın Türkiye’nin güvenlik kaygılarını anlayışla karşıladığını belirten Musevi, “Bu mutabakatın, bir yandan Türkiye'nin güvenlik kaygılarını ele almaya ve toprak bütünlüğünü korumaya, bir yandan da Suriye’nin ulusal egemenliğini güçlendirmeye yardımcı olacağını umuyoruz” dedi.