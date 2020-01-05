İran Tudeh Partisi'nden açıklama: ABD gerilimi artırmaya çalışıyor

ABD’nin İran Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani’nin öldürülmesinin ardından İran’da mücadele eden Tudeh Partisi bir açıklama yayımladı.

İran’da mücadele eden komünist parti Tudeh, ABD’nin İran Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani’yi öldürmesi üzerine bir açıklama yayımladı.

Bölgede barışı koruma ve ABD’nin maceracı politikalarını engellemeye dönük çabaların yoğunlaştırılması gerektiğinin belirtildiği açıklamada, ABD emperyalizminin ve Trump yönetiminin krizin tırmanmasını önlemek için bölgede uluslararası hukuka aykırı bir şekilde her türlü gerilimi artırma çabasıyla hareket ettiği dile getirildi.

Bölgedeki savaş çabaları ve askeri çatışmaların yalnızca gerici ve halk düşmanı güçlere fayda sağlayacağının belirtildiği açıklamada, savaşın ulusun ve emekçilerin çıkarlarına aykırı olacağı ifade edildi.

İran’da ortaya çıkabilecek ulusal çapta bir acil durum ve savaş gündeminin aynı zamanda, mevcut teokratik rejime karşı son aylarda büyüyen hoşnutsuzluğu gidermek için baskı unsuru olarak kullanılabileceği yönünde değerlendirmede bulunulan açıklamada, Trump yönetiminin askeri müdahale talep eden tavrına karşılık, partilerinin bu atmosferin emekçi halkı zarara uğratacağı bilinciyle hareket ettiği vurgulandı.

Ortadoğu’nun bir kez daha felakete ve savaşa itilmesine izin vermeyeceklerinin belirtildiği açıklamada, bu yönde verilecek mücadelenin çok önemli olduğu dile getirildi.

