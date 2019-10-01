İran: Suudi Arabistan'ın tutum değişikliğini memnuniyetle karşılarız

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’nin sözcüsü, Suudi Arabistan’ın bir ülke lideri aracılığıyla Tahran’a mesaj gönderdiğini doğruladı. Rebii Suudi Arabistan’ın tutum değişikliğini memnuniyetle karşılayacaklarını söyledi.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’nin sözcüsü Ali Rebii, Suudi Arabistan’ın Ruhani’ye "bir ülke lideri aracılığıyla" mesaj gönderdiğini doğruladı.

Tahran’da düzenlediği basın toplantısında Rebii, Suudi Arabistan’dan İran'a aracılar yoluyla mesaj gönderildiği haberlerini doğruladı.

Press TV’de yer alan habere göre Rebii konuyla ilgili soruya “Evet bir devlet başkanı aracılığıyla mesajlar gönderdikleri doğru. Bunu ikirciksiz bir biçimde Yemen’e saldırıya ve Yemenlileri katletmeye son vermelerinin ilk işareti olarak görmeliyiz” diye yanıt verdi.

Rebii ayrıca “Eğer Suudi Arabistan gerçekten tutumunda değişiklik yapacaksa İran bunu memnuniyetle karşılar” diye konuştu.

Rebii Ruhani’ye iletilen mesajların içeriğine ilişkin ise ayrıntılı bilgi vermedi.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman dün yayımlanan bir söyleşisinde İran’la askeri değil siyasi bir çözümü tercih edeceğini belirterek "Uluslararası toplum, İran'ı caydırmak için bir araya gelmezse petrol fiyatları hayal edilemeyecek derecede yüksek rakamlara ulaşabilir" demişti.

BAE İLE GÖRÜŞME MESAJI

Öte yandan İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Ali Musevi de İran’ın başta Birleşik Arap Emirlikleri olmak üzere bölge ülkeleriyle “yanlış anlamaları ortadan kaldırmak üzere” görüşmelere hazır olduğunu söyledi.

