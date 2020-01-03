İran sınırlara F-14 savaş uçakları konuşlandırdı

ABD tarafından düzenlenen suikast sonucu Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ve Irak Haşbi Şami komutanlarından Ebu Mehdi el-Mühendis öldürülürken, İran F-14 tipi savaş jetlerini ülkenin sınırlarına konuşlandırmaya başladı.
İran’ın dini lideri Ali Hamaney, Kudüs komutanını öldürmekten sorumlu olanlara karşı "sert bir intikam" sözü verirken, Cumhurbaşkanı Ruhani de benzer şekilde Süleymani'nin intikamını almaya söz verdi.
İran devlet televizyonu, Bağdat Uluslararası Havalimanı yakınlarındaki bir hava saldırısında askeri yetkilinin öldürülmesinin ardından, Tahran'ın F-14 savaş uçaklarını ülke sınırlarına yerleştirdiğini bildirdi.