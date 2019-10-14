İran saldırıya uğrayan tankerin fotoğraflarını paylaştı

İran, Suudi Arabistan'ın Cidde limanı yakınlarında vurulan İran Ulusal Petrol Şirketi'ne ait tankerin son halinin görüntülerini kamuoyuyla paylaştı.
İran'ın iki füzeyle vurulduğunu açıkladığı tankere ait fotoğraflarda iki büyük delik açıldığı görülüyor.
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi, soruşturma sonucunda tankerin 30 dakika arayla iki kez vurulduğunu söylemişti.
İran Hükümet Sözcüsü Ali Rabey ise, saldırıyı “korkakça” olarak nitelendirmişti.
Tankerin sahibi olan Ulusal İran Tanker Şirketi (UİTŞ) saldırının Suudi topraklarından gelmediğini duyurmuştu.