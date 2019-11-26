İran: Petrol tesislerimize yönelik planlı bir saldırıyı engelledik

İran Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreteri Ali Şemhani, ülkesinin Basra Körfezi'ndeki Asaluye'de bulunan petrol tesislerine yönelik 'planlı bir saldırıyı' engellediklerini duyurdu.

İran Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreteri Ali Şemhani, Basra Körfezi'nde ABD ile yaşanan gerilime ilişkin açıklama yaptı.

İran'ın yarı resmi Tasnim haber ajansının aktardığına göre Şemhani, Basra Körfezi'ndeki Asaluye'de yer alan petrol tesislerine yönelik "planlı bir saldırının engellendiğini" söyledi.

Şemhani, saldırı planının ardında kimin bulunduğu sorusunu yanıtsız bıraksa da "Düşman, Yemen Ensarullah Hareketi'nin Suudi Arabistan'a yaptığını yapmak ve intikam almak istedi" ifadeleriyle Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) öncülüğündeki koalisyonu işaret etti.