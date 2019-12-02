İran: Petrol ihracatını başka araçlarla sürdürüyoruz

İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cihangiri, ABD yaptırımlarına rağmen petrol ihraç etmeye başka araçlarla devam ettiklerini söyledi.

İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı İshak Cihangiri, Tahran’ın ABD baskısına karşın petrol satmaya başka araçlarla devam ettiğini söyledi.

İran devlet televizyonunda yayımlanan habere göre Cihangiri, ABD’nin İran’a yönelik “maksimum baskı” politikasının başarısızlığa uğradığını belirtti.

Cihangiri “ABD’nin baskısına ve petrol ihracatımıza yönelik yaptırımlarına karşın petrolümüzü başka araçlarla satmayı hâlâ sürdürüyoruz" dedi ve ekledi: "Dost ülkeler bile ABD’nin cezalarından korktukları için ham petrolümüzü satın almayı durdursalar da…”

