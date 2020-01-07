İran, Pentagon’u terörist örgüt ilan etti

İran Meclisi, ABD Savunma Bakanlığı’nı ve ona bağlı tüm kurumları ‘terörist’ ilan eden yasayı oybirliğiyle kabul etti.

İran Meclisi Genel Kurulu’nda bugün yapılan olağanüstü toplantıda ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) ve ona bağlı tüm kurum ve şirketleri “terörist” ilan eden yasa oybirliğiyle kabul edildi.

İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani’nin ABD tarafından öldürülmesinin ardından toplanan İran Meclisi’ndeki 233 milletvekilinin tamamının katıldığı oylamada Pentagon “terörist” ilan edildi.

İran Meclisi daha önce ABD’nin İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü’nü “terörist” ilan etmesi kararına karşılık Nisan ayında ABD Merkez Komutanlığı'nı (CENTCOM) “terörist” ilan eden yasayı onaylamıştı.

Bugün kabul edilen yasayla ayrıca İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü’nün bütçesi de 200 milyon Avro artırıldı.

Yasanın kabulünün ardından milletvekilleri tarafından “Amerika’ya ölüm” sloganı atıldı.

