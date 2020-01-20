İran: Nükleer anlaşmaya hâlâ bağlıyız

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi, televizyonda yayınlanan basın konferansında Kapsamlı Ortak Eylem Planı'na (Nükleer Anlaşma) ilişkin açıklamalarda bulundu.
Tahran'ın 2015 yılında imzalanan anlaşmaya saygı duyduğunu kaydeden Musevi, "Tahran, anlaşmaya halen bağlı... Avrupalı güçlerin İran'ın anlaşmayı ihlal ettiğine yönelik iddiaları asılsız" dedi.
İran'ın anlaşma taahhütlerini azaltıp azaltmamasının "anlaşmanın diğer taraflarına ve İran'ın çıkarlarının anlaşma altında korunmasına bağlı" olduğunu söyleyen Musevi, Avrupa ülkelerini anlaşma yükümlülüklerini yerine getirmekte başarısız olmakla suçladı.
Fransa, İngiltere ve Almanya, geçen hafta İran'ın anlaşma taahhütlerine uymama kararı nedeniyle "anlaşmazlık mekanizması"nın devreye girdiğini duyurmuştu.