İran: Nükleer anlaşma taahhütlerini azaltmaya devam edeceğiz

İran Atom Enerjisi Kurumu Sözcüsü Behruz Kemalvendi, İran devlet medyasında yer alan açıklamasında, İran'ın nükleer anlaşmadaki taahhütlerini azaltmaya devam edeceğini söyledi.
Kemalvendi, taraf ülkelerin anlaşma taahhütlerine uyması durumunda İran'ın attığı adımlardan geri dönebileceğini sözlerine ekledi.
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, 4 Eylül tarihinde anlaşma taahhütlerine uymaları için Avrupa Birliği'ne 60 günlük süre verildiğini, sürenin dolmasının ardından uranyum zenginleştirme faaliyetlerinin artmaya devam edeceğini belirtmişti.