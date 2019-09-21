İran Merkez Bankası’ndan ABD yaptırımlarına yanıt

İran Merkez Bankası Başkanı ABD’nin bankaya yeniden yaptırım uyglamasının Washington’ın yeni baskı yolları bulmaktaki başarısızlığını gösterdiğini söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump’ın yaptırım uygulayacağını açıkladığı İran Merkez Bankası’ndan konuyla ilgili açıklama yapıldı.

İran Merkez Bankası Başkanı Abdülnasır Himmeti “ABD hükümetinin Merkez Bankasına yeniden yaptırım uygulaması İran’a baskı yapmak için yeni yollar bulma konusunda elinin ne kadar boş olduğunu gösteriyor” dedi.

İran Merkez Bankası'nın son dönemde başarılı olduğunu ve piyasalarda istikrarı sağladığını belirten Himmeti “İran ticareti ve mali işlemleri, ABD'nin yaptırım uygulayamayacağı kanallardan gerçekleşmektedir” dedi.

