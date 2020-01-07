İran meclisinde ABD terörizmine karşı üç aşamalı yasa tasarısı sunuldu

İran meclisinde, Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin öldürülmesinin ardından 'ABD terörizmi'ne ilişkin üç aşamalı bir yasa tasarısı sunuldu.

İran meclisinde, 'ABD terörizmi'ne yönelik üç aşamalı bir yasa tasarısı sunuldu.

Plan önerisini duyuran Meclis Sözcüsü Esedullah Abbasi, "ABD'nin son eylemi, yalnızca meclis değil, dünyanın çoğu ülkesinde 'devlet destekli terör' olarak nitelendiriliyor. Söz konusu öneri, konuya meşru bir yaklaşım getiriyor" dedi.

Öneri, İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani, cuma günü Bağdat'ta ABD saldırısında yaşamını yitirmesinin ardından geldi.

ABD Başkanı Donald Trump, Süleymani’nin öldürüldüğü saldırının talimatını kendisinin verdiğini söylemişti.