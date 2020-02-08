İran Genelkurmay Başkanlığı: ABD ağır kayıplarını gizli tutamayacak

İran Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Tuğgeneral Ebulfazl Şikarçi, Washington’un Irak’ta ABD askerlerinin konuşlu olduğu Ayn el-Esad üssüne füze saldırısının ağır sonuçlarını itiraf etmek zorunda olacağını söyledi.

İran Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Tuğgeneral Ebulfazl Şikarçi, İran'ın ABD askerlerinin bulunduğu Ayn el-Esad üssüne yaptığı füze saldırısına ilişkin konuştu.

Fars Haber Ajansı'nın aktardığına göre Şikarçi, “Irak Başbakanı, operasyona 15 dakika kala bilgilendirdi, çünkü biz işgalci değiliz. Amerikalılar bilgilendirmedi, onlar zaten hazırdı, çünkü intikamın geleceğini biliyorlardı” diye konuştu.

Şikarçi, “Her halükarda biz onlara büyük hasar verdik. Onlar gelecek günlerde bunu itiraf etmek zorunda olacak, ağır kayıplarını gizli tutamayacaklar” diye ekledi.