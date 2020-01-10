İran: Düşen uçakla ilgili soruşturma 1-2 yılı bulabilir

İran Tahran’da düşen yolcu uçağının kara kutusunun incelenmesinin aylarca sürebileceğini, olaya ilişkin soruşturmanın 1-2 yılı bulabileceğini açıkladı. İran Sivil Havacılık Kurumu Başkanı Ali Abidzade uçağın havada infilak etmediğini, bunun da füzeyle vurulduğuna ilişkin iddiayı dışladığını söyledi.

İran Sivil Havacılık Kurumu Başkanı Ali Abidzade, Tahran’da düşen Ukrayna Havayolları’na ait yolcu uçağına ilişkin soruşturmanın 1-2 yıl sürebileceğini söyledi.

Önceki sabah Tahran’da kalkıştan bir süre sonra düşen ve 176 kişinin hayatını kaybettiği uçakla ilgili açıklama yapan Abidzade "Düşen uçağın kara kutusunun incelemesi aylarca sürebilir. Olayın soruşturması 1-2 yılı bulabilir" dedi.

Abiddade , Ukrayna, Fransa ve Boeing şirketinden temsilcilerin İran’daki araştırma komisyonuna katılacağını söyledi.

Abidzade uçağın füzeyle düşürüldüğü tamamen ihtimal dışı olduğunu da söyledi.

'FÜZEYLE VURULMASI İHTİMAL DIŞI'

Presstv’ye yaptığı açıklamada Abidzade “Görgü tanıklarının ifadesine ve uçağın parçalarından toplanan verilere göre uçuşa geçtikten sonra 3 dakika içinde alev aldı. Pilot 8 bin feet yükseklikte uçağı geri döndürmeye çalıştı ancak yangın nedeniyle uçak düştü ve patlama meydana geldi. Çarpma şeklini ve pilotun havaalanına geri dönme çabasını düşünürsek uçağın havada infilak etmediğini söyleyebiliriz. Bu da füzeyle vurulduğu iddiasını ihtimal dışı bırakır” diye konuştu.

