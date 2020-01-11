İran düşen uçağın karakutusunu Fransa'ya gönderiyor

İran, hava savunma sistemleri tarafından 'yanlışlıkla düşürüldüğü' açıklanan Ukrayna Havayolları'na ait yolcu uçağının karakutusunu Fransa'ya gönderme kararı aldı.

İran Sivil Havacılık Kurumu Kaza Ofisi Genel Müdürü Hasan Rızayifer, Ukrayna uçağının karakutusunun Fransa'ya gönderileceğini açıkladı.

İran resmi ajansı IRNA'ya konuşan Rızayifer, düşürülen uçağın karakutusunun hafızasını okumak için İran'da yeterli imkanların bulunmadığını söyledi.

Rızayifer, "Kanada, Fransa ve ABD gibi ülkelerden kara kutudaki bilgilerin indirilmesi için gerekli yazılım donanımları İran'a göndermelerini talep ettik ancak bu ülkeler İran'ın teklifini reddetti" dedi.

Bunun üzerine karakutunun dünyadaki tarafsız laboratuvarlardan birinde okunması için Ukrayna, İsveç, İngiltere, Kanada ve ABD gibi ülkelere gönderilmesine karar verildiğini belirten Rızayifer, "Son olarak karakutunun Fransa'da okunmasına karar verildi. Bu beş ülke de kara kutunun kodlarının Fransa'da çözülmesine onay verdi" diye konuştu.

Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gitmek üzere Tahran Uluslararası İmam Humeyni Havalimanı'ndan havalanan Ukrayna Havayollarına ait Boeing 737 tipi yolcu uçağı, 8 Ocak Çarşamba sabahı kalkıştan kısa süre sonra düşmüştü.

Uçakta bulunan 176 kişiden kurtulan olmamıştı.