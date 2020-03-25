İran dünyanın en büyük AVM'sini hastaneye çevirdi

İran, dünyanın en büyük alışveriş merkezi olarak nitelendirilen Iran Mall'ı koronavirüs vakalarının tedavisi için hastaneye çevirdi.

Yeni koronavirüs (Kovid-19) salgınından 24 bin 811 vaka ile en çok etkilenen ülkelerden olan İran, başkent Tahran'daki dünyanın en büyük AVM'si olarak nitelendirilen Iran Mall'ı hastaneye çevirdi.

İran devlet televizyonundan yapılan açıklamada, KOVİD-19 hastalarının tedavisi için Iran Mall'ın bir bölümünün geçici olarak hastane olarak kullanılacağı belirtildi.

Tahran'ın batısında yer alan alışveriş merkezinin 45 bin metrekarelik sergi alanına hastalar için 3 bin yatak yerleştirildiği kaydedildi.

Tahran'da salgının yayılmasını önlemek amacıyla ticaret merkezleri kapatılmıştı.

TÜRKİYE'DE 436 AVM BULUNUYOR

Yeni koronavirüs vakasının arttığı Türkiye'de şu anda toplam 436 adet AVM bulunuyor.

İstanbul, Türkiye genelinde en çok AVM'si olan şehir olma özelliğini sürdürüyor. İstanbul genelinde toplam 125 adet bulunuyor. 2020 yılında İstanbul'da yeni AVM açılması planlanıyor.

Türkiye'de 2020 yılında bulunan AVM'ler şöyle:

1. Adana 4 AVM

2. Adıyaman 1 AVM

3. Ağrı 1 AVM

4. Afyon 3 AVM

5. Aksaray 2 AVM

6. Amasya 1 AVM

7. Ankara 42 AVM

8. Antalya 19 AVM

9. Artvin 2 AVM

10. Aydın 10 AVM

11. Balıkesir 14 AVM

12. Batman 1 AVM

13. Bilecik 1 AVM

14. Bingöl 1 AVM

15. Bitlis 1 AVM

16. Bolu 3 AVM

17. Bursa 15 AVM

18. Çanakkale 4 AVM

19. Çankırı 1 AVM

20. Çorum 1 AVM

21. Denizli 6 AVM

22. Diyarbakır 6 AVM

23. Düzce 1 AVM

24. Edirne 5 AVM

25. Elazığ 2 AVM

26. Erzincan 1 AVM

27. Erzurum 3 AVM

28. Eskişehir 5 AVM

29. Gaziantep 6 AVM

30. Giresun 2 AVM

31. Hatay 4 AVM

32. Isparta 2 AVM

33. İstanbul 125 AVM

34. İzmir 27 AVM

35. Kahramanmaraş 2 AVM

36. Karabük 3 AVM

37. Karaman 1 AVM

38. Kastamonu 1 AVM

39. Kayseri 9 AVM

40. Kırıkkale 2 AVM

41. Kırklareli 3 AVM

42. Kocaeli 10 AVM

43. Konya 6 AVM

44. Kütahya 2 AVM

45. Malatya 2 AVM

46. Manisa 5 AVM

47. Mardin 2 AVM

48. Mersin 7 AVM

49. Muğla 11 AVM

50. Nevşehir 2 AVM

51. Ordu 2 AVM

52. Osmaniye 1 AVM

53. Sakarya 6 AVM

54. Samsun 8 AVM

55. Siirt 2 AVM

56. Sivas 1 AVM

57. Şanlıurfa 4 AVM

58. Tekirdağ 7 AVM

59. Trabzon 3 AVM

60. Tokat 1 AVM s

61. Uşak 2 AVM

62. Van 2 AVM

63. Yalova 2 AVM

64. Yozgat 1 AVM

65. Zonguldak 4 AVM