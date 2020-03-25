İran dünyanın en büyük AVM'sini hastaneye çevirdi

Yeni koronavirüs (Kovid-19) salgınından 24 bin 811 vaka ile en çok etkilenen ülkelerden olan İran, başkent Tahran'daki dünyanın en büyük AVM'si olarak nitelendirilen Iran Mall'ı hastaneye çevirdi.
İran devlet televizyonundan yapılan açıklamada, KOVİD-19 hastalarının tedavisi için Iran Mall'ın bir bölümünün geçici olarak hastane olarak kullanılacağı belirtildi.
Tahran'ın batısında yer alan alışveriş merkezinin 45 bin metrekarelik sergi alanına hastalar için 3 bin yatak yerleştirildiği kaydedildi.
Tahran'da salgının yayılmasını önlemek amacıyla ticaret merkezleri kapatılmıştı.
TÜRKİYE'DE 436 AVM BULUNUYOR
Yeni koronavirüs vakasının arttığı Türkiye'de şu anda toplam 436 adet AVM bulunuyor.
İstanbul, Türkiye genelinde en çok AVM'si olan şehir olma özelliğini sürdürüyor. İstanbul genelinde toplam 125 adet bulunuyor. 2020 yılında İstanbul'da yeni AVM açılması planlanıyor.
Türkiye'de 2020 yılında bulunan AVM'ler şöyle:
1. Adana 4 AVM
2. Adıyaman 1 AVM
3. Ağrı 1 AVM
4. Afyon 3 AVM
5. Aksaray 2 AVM
6. Amasya 1 AVM
7. Ankara 42 AVM
8. Antalya 19 AVM
9. Artvin 2 AVM
10. Aydın 10 AVM
11. Balıkesir 14 AVM
12. Batman 1 AVM
13. Bilecik 1 AVM
14. Bingöl 1 AVM
15. Bitlis 1 AVM
16. Bolu 3 AVM
17. Bursa 15 AVM
18. Çanakkale 4 AVM
19. Çankırı 1 AVM
20. Çorum 1 AVM
21. Denizli 6 AVM
22. Diyarbakır 6 AVM
23. Düzce 1 AVM
24. Edirne 5 AVM
25. Elazığ 2 AVM
26. Erzincan 1 AVM
27. Erzurum 3 AVM
28. Eskişehir 5 AVM
29. Gaziantep 6 AVM
30. Giresun 2 AVM
31. Hatay 4 AVM
32. Isparta 2 AVM
33. İstanbul 125 AVM
34. İzmir 27 AVM
35. Kahramanmaraş 2 AVM
36. Karabük 3 AVM
37. Karaman 1 AVM
38. Kastamonu 1 AVM
39. Kayseri 9 AVM
40. Kırıkkale 2 AVM
41. Kırklareli 3 AVM
42. Kocaeli 10 AVM
43. Konya 6 AVM
44. Kütahya 2 AVM
45. Malatya 2 AVM
46. Manisa 5 AVM
47. Mardin 2 AVM
48. Mersin 7 AVM
49. Muğla 11 AVM
50. Nevşehir 2 AVM
51. Ordu 2 AVM
52. Osmaniye 1 AVM
53. Sakarya 6 AVM
54. Samsun 8 AVM
55. Siirt 2 AVM
56. Sivas 1 AVM
57. Şanlıurfa 4 AVM
58. Tekirdağ 7 AVM
59. Trabzon 3 AVM
60. Tokat 1 AVM s
61. Uşak 2 AVM
62. Van 2 AVM
63. Yalova 2 AVM
64. Yozgat 1 AVM
65. Zonguldak 4 AVM