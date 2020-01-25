İran Dışişleri Bakanı Zarif: Ukrayna uçağını düşüren kişi hapiste

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, Ukrayna uçağının Tahran'dan kalktıktan kısa bir süre sonra düşürülmesinde sorumlu olan kişinin şu an hapiste olduğunu söyledi.

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, Alman Der Spiegel dergisine yaptığı açıklamada, Tahran'dan kalktıktan kısa bir süre sonra yanlışlıkla düşürülen Ukrayna Havayolları'na ait uçağa ilişkin açıklamada bulundu.

Zarif, uçağın düşürülmesinden sorumlu kişinin şu an hapiste olduğunu söyledi.

Kendisine İran'ın uçağın 'insani hata' sonucu düşürüldüğünün neden üç gün sonra açıklandığının sorulması üzerene Zarif, "Karmaşık bir zamanda olan karmaşık bir olaydı. Diğerleri daha fazla zamana ihtiyaç duydu. Bundan yaklaşık 32 yıl önce, ABD, İran'a ait bir yolcu uçağını düşürmüştü. Bugüne kadar hala resmi bir özür dilenmedi. Uçağın vurulmasından sorumlu olan ABD'li yetkili madalya bile aldı. Buna karşılık, Ukrayna uçağını düşüren İranlı, şu an hapiste" dedi.

Zarif, insanların bilgiyi daha çabuk almak istemesinin hakları olduğunu, ancak bunun hükümetin bir suçu olmadığını, nihai tespiti üst düzey askeri yetkililerin yaptığını belirtti.

Uçağın düşürülmesine yönelik uluslararası soruşturmaya açık olduklarını söyleyen Zarif, "Soruşturmaya başkalarının katılmasına açığız. Halihazırda uluslararası gereksinimleri karşılayan bir soruşturma yürütüyoruz" dedi.

Ukrayna Havayolları'na ait yolcu uçağı, 8 Ocak tarihinde kalktıktan kısa bir süre sonra düşmüştü. Uçakta bulunan 176 kişi yaşamını yitirmişti.

'BİZ HALA MÜZAKERE MASASINDAYIZ, MASAYI TERK EDEN ABD'

Zarif, ABD'yle müzakare olasılığına ilişkin de dergiye açıklamalarda bulundu.

Der Spiegel’in, Süleymani’nin öldürülmesinden sonra ABD ile müzakere olasılığını dışlayıp dışlamadığı sorusunu Zarif şöyle yanıtladı:

“İnsanların yaklaşımlarını değiştirme ve gerçeği kabul etme ihtimalini asla dışlamıyorum. Bizim için Beyaz Saray’da kimin oturduğu önemli değil, nasıl davrandıkları önemlidir. Trump yönetimi geçmişini düzeltebilir, yaptırımları kaldırabilir ve müzakere masasına geri dönebilir. Biz hala müzakere masasındayız. Masayı terk eden onlar.”