İran Dışişleri Bakanı: Ukrayna uçağı hata ve ABD maceracılığı sonucu düştü

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, Tahran'da düşen Ukrayna Havayolları'na ait uçağın 'hata ve ABD maceracılığının sonucunda' düştüğünü belirtti.

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, Tahran'da havalandıktan kısa bir süre sonra düşen Ukrayna Havayolları'na ait uçağa ilişkin açıklamada bulundu.

Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Zarif, uçağın "insan hatası ve ABD maceracılığının sonucunda" düştüğünü söyledi.

Zarif, "Acı bir gün. Silahlı Kuvvetler'in incelemesinde ilk belirlemelere göre ABD maceracılığının neden olduğu kriz zamanında bir insan hatası. Halkımıza, ölenlerin ailelerine ve ilgili tüm ülkelere üzüntü, özür ve baş sağlığı dileklerimizi iletiyoruz" dedi.