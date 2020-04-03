İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü yeni komutanının Irak'a gizli ziyaret düzenlediği iddia edildi

Kasım Süleymani'nin öldürülmesinin ardından İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü'nün yeni komutanı olan İsmail Kaani'nin Bağdat'a gizli bir ziyaret düzenlediği iddia edildi.

Associated Press (AP), bu hafta başlarında İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı İsmail Kaani'nin Bağdat'a gizli bir ziyaret düzenlediğini iddia etti.

İddiayı dört Iraklı yetkiliye dayandıran ajans, Kaani'nin pazartesi günü geç saatlerde Bağdat'a geldiğini ve Kudüs Gücü'nün önceki komutanı General Kasım Süleymani'nin suikastından bu yana ilk Irak ziyaretini gerçekleştirdiğini belirtti.

Haberde ismi verilmeyen Iraklı yetkililerin Kudüs Gücü komutanının Irak'a girdikten sonra sıkı güvenlik altında üç araçlık bir konvoyla havaalanından ayrıldığını doğruladığı belirtildi.

Yetkililerin, gizli ziyaretin, birkaç siyasi grubun çatıştığı bir dönemde Irak siyasi liderlerini birleştirme girişiminde bulunduğuna dikkat çektiği belirtilen haberde, yetkililerden birinin AP'ye, İsmail Kaani'nin Bağdat'ta yaptığı toplantılarda İran'ın Adnan Ez-Zurfi'nin Irak hükümetinin başbakanlığını üstlenmesini istemediğini doğruladığını söylediği kaydedildi.

Kaani'nin selefi Kasım Süleymani, 3 Ocak'ta Bağdat Havalimanında Irak ordusuna bağlı Haşdi Şabii Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi El Mühendis ile beraber bir ABD saldırısında yaşamını yitirmişti.

