İran Devrim Muhafızları Komutanı: ABD'den daha sert bir intikam alacağız

İran Devrim Muhafızları Komutanı Iraki, Irak’taki ABD üslerine füze saldırısı düzenleyen Tahran'ın ‘yakında daha sert bir intikam’ alacağını belirtti.

İran Devrim Muhafızları Komutanı Abdullah Iraki, İran'ın Irak'taki ABD üslerini vurmasına ilişkin konuştu.

Tasnim haber ajansının aktardığına göre, Iraki, "Devrim Muhafızları Ordusu, yakın gelecekte düşmandan (ABD) daha sert bir intikam alacaktır" açıklamasında bulundu.

Devrim Muhafızları Hava Kuvvetleri Komutanı Emir Ali Hacızade de, "Irak'ta ABD üslerine saldırı, bölgede geniş çaplı operasyonun yalnızca bir başlangıcıydı" dedi.

Üslere saldırı sırasında ABD uçakları ve İHA sistemlerine siber saldırı da gerçekleştirildiğini belirten Hacızade, "yüzlerce füzenin ateşlenmeye hazır bir şekilde bekletildiğini" sözlerine ekledi.

ABD Başkanı Donald Trump, dünkü ulusa sesleniş konuşmasında, İran'ın saldırılarında hiçbir ABD askerinin zarar görmediğini söylemiş ve saldırılara karşılık yeni ekonomik yaptırımlar getireceklerini belirtmişti.

Trump, "İran'la yeni anlaşma yapılmalı, dünya daha barışçıl olmalı" demişti.

