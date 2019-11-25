İran Devrim Muhafızları: ABD'ye çalışan paralı askerleri yakaladık

İran'da yaşanan protestolara ilişkin açıklamada bulunan Devrim Muhafızları Komutan Yardımcısı Ali Fadavi, ABD'ye çalıştıklarını açıkça itiraf eden sabotajcıları yakaladıklarını söyledi.

İran Devrim Muhafızları Komutan Yardımcısı Ali Fadavi, ABD yaptırımlarıyla boğuşan ülkede akaryakıt zammının ardından başlayan protestolara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Radio Farda'nın aktardığına göre, protestocuların kendi yoldaşlarını "sırtından vurduğunu" söyleyen Fadavi, bazı protestocuların yakın mesafeden vurulduğunu tespit ettiklerini belirtti.

Fadavi, açıklamasında "Amerika için çalıştıklarını açıkça ifade eden tüm paralı askerleri yakaladık ve inşallah ülkenin yargı sistemi onlara azami cezayı verecek" dedi.

Diğer yandan İran parlamentosundan milletvekili Kasım Mirzai, protestolarda 130 kişinin hayatını kaybettiğini ve çok sayıda yaralının olduğunu bildirdi.

