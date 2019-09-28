İran Cumhurbaşkanı: BM Genel Merkezi daha güvenli yere taşınmalı

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Birleşmiş Milletler Genel Merkezi’nin ABD’nin New York şehrinden daha güvenli bir yere taşınması gerektiğini söyledi.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Birleşmiş Milletler Genel Merkezi’nin ABD’nin New York şehrinden daha güvenli bir yere taşınması gerektiğini söyledi.

Sputnik'te yer alan habere göre, New York'ta basın toplantısında konuşan Ruhani, "Eğer bize sorarlarsa BM Genel Merkezi'nin daha güvenli ve daha iyi bir ülkeye taşınmasından yana oy kullanırız" dedi.

Ruhani, "ABD, ev sahibi ülke olarak üstünlüğünden yararlanıp vizeleri sadece istedikleri kişilere veremez" diye konuştu.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da, ABD'nin Rus heyetine vize vermemesinin ardından BM Genel Merkezi'nin yerinin tartışmaya açılması gerektiğini belirtmişti.