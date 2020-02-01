İran Çin uçuşlarını durdurdu

İran Sağlık Bakanı Said Nemeki, yeni koronavirüs salgını nedeniyle Çin'e karşılıklı tüm uçuşların durdurulduğunu açıkladı.

İran Sağlık Bakanı Said Nemeki, İran devlet televizyonuna yaptığı konuşmada, yeni koronavirüs salgınına karşı alınacak önlemleri değerlendirmek için Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı İshak Cihangiri başkanlığında bazı bakanların da katılımıyla toplantı düzenlendiğini söyledi.

Nemeki, "Koronavirüsün yayılmasını önlemek için İran ile Çin arasındaki gidiş-geliş tüm uçuşların geçici olarak durdurulması kararı alındı" dedi.

İran'da herhangi bir pozitif koronavirüs vakası olmadığını aktaran Nemeki, virüsün ortaya çıktığı Vuhan kentindeki 70'ten fazla İran vatandaşının ülkeye getirileceğini belirtti.