İran – Azerbaycan ilişkilerinde bahar havası

Bağlantısızlar Hareketi zirvesi için Bakü'de bulunan İran Cumhurbaşkanı Ruhani ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev yaptıkları görüşme sonrasında gelişen ikili ilişkiler hakkında konuştu. Ruhani, İran, Rusya ve Azerbaycan'ın üçlü ilişkilerinin geliştirilmesi gerektiğini de söyledi.

Bağlantısızlar Hareketi zirvesi için Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de bulunan İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev yaptıkları ikili görüşmenin ardından basının karşısına çıktı.

İran resmi ajansı pressTV’nin haberine göre Perşembe öğleden sonra yapılan basın toplantısında Ruhani, Hazar Denizi’ni “gelişme, barış ve dostluğun denizi” olarak tanımladı ve İran’ın Azerbaycan’la Hazar havzasında denizaltı kaynakların çıkarılması ve çevrenin korunması konularında işbirliği yapmaya her zaman hazır olduğunu belirtti.

'TAHRAN, BAKÜ VE MOSKOVA ÜÇLÜ İLİŞKİLERİNİ GELİŞTİRMELİ'

İran hükümetinin ve halkının uluslararası forumlarda Azeri halkının ve hükümetinin hep yanında olduğunu ve iki ülkenin birlikte bölgesel ve küresel barışın ve güvenliğin geliştirilmesine katkı koyabileceklerini söyleyen Ruhani, “Tahran, Bakü ve Moskova üçlü ilişkilerini ve işbirliğini geliştirmelidir” diye konuştu.

ALİYEV'DEN İRAN'A PROJELERE KATILMA ÇAĞRISI

Aliyev ise, iki ülke arasındaki ticaret hacminde yaşanan yüzde 70 civarındaki artışı selamladı ve ortak ekonomik komisyonun enerji, bankacılık, endüstri ve taşımacılık alanlarında iki ülkenin işbirliğine dönük çalışmalarının iyi bir gelişme gösterdiğini söyledi.

Aliyev, Hint Okyanusu ve İran Körfezini İran ve Rusya üzerinden Kuzey Avrupa’ya bağlayan Uluslararası Kuzey Güney Taşımacılık Koridoru’nun (INSTC) inşaat faaliyetlerinde olumlu bir gelişme gösterildiğini eklerken, İran İslam Cumhuriyeti ile her alanda işbirliğini geliştirmeye istekli olduklarını bildirdi ve İran’a Azerbaycan’ın enerji santrali yapımı, taşımacılık ve petrol arama-çıkarma projelerine katkı koyma çağrısı yaptı.