İran: Avrupa ABD'ye direnemiyor, nükleer anlaşma sona erebilir

İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Salihi, AB ülkelerinin nükleer anlaşma konusunda ABD'ye direnç gösteremediğini ve bu gidişle anlaşmanın tamamen biteceğini söyledi.

İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Ali Ekber Salihi, 2015 yılında imzalanan nükleer anlaşma olan Kapsamlı Ortak Eylem Planı'na (KOEP) ilişkin açıklamalarda bulundu.

Press TV'nin aktardığına göre, anlaşmanın tamamen bitme olasılığına yönelik uyarıda bulunan Salihi, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin bazı mekanizmaları tetiklemesinin İran'a Birleşmiş Milletler (BM) yaptırımlarının yeniden dayatılması anlamına geleceğini belirtti. Ekber, anlaşmadaki Avrupalı tarafların, izlediği politikalarla "anlaşmadaki çıkarlarının çeliştiğini" sözlerine ekledi.

'28 AB ÜLKESİ TEK BİR ABD EYALETİ KADAR DİRENÇLİ DEĞİL'

Dün basın toplantısında konuşan Salihi, "Avrupa, Kapsamlı Ortak Eylem Planı'nın (KOEP) devam etmesini istiyor, ancak bu talepleri ABD baskılarına direnme yetileriyle orantılı mı, o başka bir konu. Avrupa'nın anlaşmayı sürdürme yetisi, ABD'ye karşı direnmelerine bağlı, ancak ne yazık ki 28 AB üyesi ülkenin Kaliforniya gibi tek ABD eyaleti kadar dirençli ve bağımsız olmadığını kanıtladılar" dedi.

'NÜKLEER ANLAŞMA KURTARILMALI'

Salihi, "Tetikleyici mekanizma çalıştırılırsa KOEP'ten hiçbir şey kalmayacak. Avrupalıların söylemleriyle yaptıkları çelişiyor" dedi. Ekber, Avrupa ülkelerinin, "ABD'ye direnmeye başlayarak bu durumu düzelteceği" konusunda umudunu sürdürdüğünü sözlerine ekledi.

Ekber, "Avrupa'nın prestiji, dünya kamuoyu önünde zedelendi, prestijlerine daha fazla zarar vermemeleri gerekir. Tüm taraflar KOEP'in kurtarılması için yardım elini uzatmalı" dedi.

ABD, KOEP'ten 2018 yılında tek taraflı çekilerek İran'a yaptırımları yeniden devreye sokmuştu.