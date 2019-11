İran, ABD’nin açıklamaları üzerine İsviçre elçisini Dışişleri Bakanlığı’na çağırdı

İran Dışişleri Bakanlığı, Washington’un İran’ın iç ilişkilerine müdahalesini resmen protesto etmek için İsviçre’nin Tahran büyükelçisini çağırdı.

Söz konusu çağrı ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından İran’da geçen cumadan bu yana devam eden protestolar nedeniyle yakıt fiyatlarındaki artışa karşı çıkan açıklamaların ardından geldi.

Mike Pompeo İran’ı hedef alarak şu açıklamada bulunmuştu:

The Iranian people will enjoy a better future when their government begins to respect basic human rights, abandons its revolutionary posture and its destabilizing activities in the region, and simply behaves like a normal nation. The choice is with the regime. #IranProtests pic.twitter.com/OO6Z7ubJB3

— Secretary Pompeo (@SecPompeo) November 19, 2019