İran, ABD’nin açıklamaları üzerine İsviçre elçisini Dışişleri Bakanlığı’na çağırdı

ABD’nin İran’da devam eden eylemler üzerine yaptığı açıklamaların ardından İran Dışişleri Bakanlığı İsviçre elçisini çağırdı.

İran Dışişleri Bakanlığı, Washington’un İran’ın iç ilişkilerine müdahalesini resmen protesto etmek için İsviçre’nin Tahran büyükelçisini çağırdı.

Söz konusu çağrı ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından İran’da geçen cumadan bu yana devam eden protestolar nedeniyle yakıt fiyatlarındaki artışa karşı çıkan açıklamaların ardından geldi.

Mike Pompeo İran’ı hedef alarak şu açıklamada bulunmuştu:

İran halkı, hükümetleri temel insan haklarına saygı duymaya başladığında, devrimci duruşunu ve bölgedeki istikrarsızlaştırıcı faaliyetlerini bırakıp daha basit bir ulus gibi davrandığında daha iyi bir geleceğin tadını çıkaracaklar. Seçmek rejime kalmış.

The Iranian people will enjoy a better future when their government begins to respect basic human rights, abandons its revolutionary posture and its destabilizing activities in the region, and simply behaves like a normal nation. The choice is with the regime. #IranProtests pic.twitter.com/OO6Z7ubJB3 — Secretary Pompeo (@SecPompeo) November 19, 2019

İran Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada: "İsviçre Büyükelçisi Marcus Linter, ABD’nin İran’ın içişlerine müdahalesini protesto etmek için ABD’nin çıkarlarının temsilcisi olarak çağrıldı."

Geçtiğimiz Cuma gününden bu yana bazı İran şehirlerinde, hükümetin yakıt fiyatlarını artırma kararını protesto etmek için protesto gösterileri yapıldı ve cumartesi günü Ahvaz, Sircan, Buşehr ve Meşhed kentlerinde bir dizi ölüm ve yaralanmayla sonuçlanan protesto gösterileri düzenlendi.

Perşembe akşamı, Ulusal İran Petrol Şirketi ülkede benzin fiyatında 3 kat artış olduğunu açıklayan bir bildiri yayımladı.