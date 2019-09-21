İran: ABD yaptırımlarıyla baş etmenin yolunu bulduk

İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Abbas Musavi Washington’un Tahran’a uyguladığı baskıların çoktan başarısız olduğunu söyleyerek İran’ın ABD yaptırımlarını kaldırabildiğini söyledi.

İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Abbas Musavi bugün yaptığı açıklamada, İran’ın merkez bankası ve kalkınma fonu üzerindeki yaptırımların yeni bir şey olmadığını, eski yaptırımların yeni bir biçime tekrar sunulduğunu söyledi.

Musavi, “ABD’liler yaptırımların başarısız bir politika olduğunu itiraf etmek zorunda. Bu aracın aşırı kullanımı ve silah olarak kullanılması ABD'nin güvenilirliğiyle ekonomisini uluslararası toplumda ciddi testlere soktu." dedi.

ABD Hazine Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, yeni yaptırımların İran Merkez Bankası’nı, İran Ulusal Kalkınma Fonu’nu ve Etemad Tejarate Pars Co’yu hedef aldığı bildirildi.

Musavi, İran'ın hali hazırda kısıtlamalarla başa çıkmanın yollarını bulduğunu ve ülkenin yerel yeteneklere ve dost ülkelerle işbirliğine dayanarak büyümeye ve gelişmeye devam edeceğini söyledi.

ABD BAŞKALARINA KARŞI EKONOMİK TERÖRİZM UYGULUYOR

ABD’nin “zorbalık, tek taraflılık ve başkalarına karşı ekonomik terörizm uygulanmasına” dayanan “şaşkın ve çaresiz bir politika” takip ettiğini söyleyen Musavi, ABD, “diğer ülkelerle olan anlaşmazlıkları barışçıl bir şekilde çözmek için makul ve dinamik bir diplomatik inisiyatif alma kabiliyetine sahip değil” dedi.