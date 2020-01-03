İran: ABD en büyük stratejik hatasını yaptı, sonuçlarından kaçamayacak

İran Milli Güvenlik Konseyi, Devrim Muhafızları'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani’yi öldüren ABD’nin “en büyük stratejik hatasını” yaptığını belirtti ve “ABD yaptıklarının cezasını çekecek. İran’ın intikamı sert olacak” açıklamasında bulundu.
İran Dışişleri Bakanlığı bugün İran Milli Güvenlik Konseyi tarafından yapılan yazılı açıklamayı yayımladı.
Açıklamada “ABD şunu bilmelidir ki Komutan Süleymani’ye yönelik suç niteliğindeki saldırısı onun Batı Asya’daki en büyük stratejik hatasıdır. ABD bu yanlışının sonuçlarından kolayca kaçamayacaktır” denildi.
“ABD yaptıklarının cezasını çekecek. İran’ın intikamı sert olacak” denilen açıklamada, Tahran’ın Süleymani suikastının intikamını “doğru zamanda, doğru yerde” alacağı belirtildi.