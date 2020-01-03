İran: ABD en büyük stratejik hatasını yaptı, sonuçlarından kaçamayacak

İran Milli Güvenlik Konseyi, ABD'nin Kasım Süleymani'yi öldürerek 'en büyük stratejik hatasını yaptığını' açıkladı. Konsey İran'ın intikamını 'doğru zamanda ve doğru yerde' alacağını duyurdu.

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