Irak’tan misilleme açıklaması: Haberimiz vardı ama…

Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, İran'ın ABD'ye yönelik 'Kasım Süleymani' misillemesinden haberdar olduklarını açıkladı.

Irak'tan misillemeyle ilgili önemli bir açıklama geldi.

Reuters’ın haberine göre; Abdulmehdi, Süleymani suikastına karşı misillemenin başladığına ya da kısa süre içinde başlayacağına yönelik gece yarısı sözlü mesaj aldıklarını söyledi.

Irak Başbakanı, Tahran’dan gelen uyarıda sadece ABD ordusunun bulunduğu noktaların vurulacağının aktarıldığını, lokasyon paylaşımı yapılmadığını da sözlerine ekledi.

ABD güçleri, 3 Ocak’ta Irak’ta Bağdat Havalimanı çıkışında İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Tümgeneral Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi’nin üst düzey yöneticilerinden Ebu Mehdi el Mühendis’in konvoyunu silahlı insansız hava araçlarıyla vurmuştu.

Saldırıda Süleymani ile Mühendis’in de aralarında bulunduğu çok sayıda üst düzey isim yaşamını yitirmişti.