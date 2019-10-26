Irak’taki gösterilerde ölü sayısı 30’a yükseldi

Irak'ın başkenti Bağdat ve güney kentlerde bugün yeniden başlayan hükümet karşıtı gösterilerde ölü sayısı 30'a yükseldi.

Irak’ın başkenti Bağdat’ta ve ülkenin güney kentlerinde bugün yeniden başlayan hükümet karşıtı protestolarda ölü sayısı 30’a yükseldi. Yaralı sayısıysa binlerle ifade ediliyor.

Irak Bağımsız İnsan Hakları Yüksek Komiserliği’nden yapılan açıklamaya göre, güvenlik görevlileri ve siyasi parti binalarını koruyan güçler ile göstericiler arasında yaşanan olaylarda Bağdat'ta 8, Meysan'da 9, Zikar'da 9, Basra'da 3 ve Musenna'da 1 kişi olmak üzere 30 gösterici yaşamını yitirdi.

Olaylarda çoğu açılan ateş veya atılan gaz kapsülleri nedeniyle olmak üzere aralarında güvenlik güçlerinin de bulunduğu 2 bin 312 kişi yaralandı.

Gösteriler nedeniyle Basra, Vasıt, Musenna, Babil, Divaniyye, Zikar ve Meysan vilayetlerinde sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.

Daha önce yapılan açıklamada Nasıriye vilayetinde protestocuların, Şii milis gücü Asayib Ehlilhak Hareketi binasına girmeye çalıştığı, binadan da göstericilere ateş açıldığı belirtilmişti.

Rudaw’da yer alan habere göre de Asayib Ehlilhak Hareketi’nin Misam Ofisi Sorumlusu ve kardeşi silahlı kişiler tarafından öldürüldü.

İran resmi haber kanalı Press TV’nin aktardığına göre ise Bağdat’ta ve Necef’te göstericilerin arasında karışmak isteyen bir dizi silahlı kişi güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındı.

Ülkenin güneyindeki protestocuların, Asayib Ehlilhak Hareketi'nin yanı sıra Bedir Örgütü, Irak Hizbullah Örgütü, Dava Partisi ve diğer Şii parti binalarına da girerek, söz konusu binaları ateşe verdiği ifade edilmişti.

Irak'ta işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliği nedeniyle 1 Ekim'de patlak veren ve yaklaşık bir hafta boyunca devam eden gösteriler bugün yeniden başlamıştı.