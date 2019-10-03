Irak’taki gösterilerde ölenlerin sayısı 20’ye çıktı

Irak’ta devam eden kitlesel eylemlerin üçüncü gününde ölü sayısı 20’ye çıktı. Eylemler gerekçesiyle birçok şehirde internete erişim sınırlandırıldı ve sokağa çıkma yasağı getirildi.

Irak’ta devam eden hükümet karşıtı gösterilerde yaşamını yitirenlerin sayısı 20’ye çıktı. Salı günü başkent Bağdat ve ülkenin diğer kentlerinde başlayan eylemlerde yolsuzluk, işsizlik ve kamu hizmetlerinin yetersizliği protesto ediliyor. Ülkede gençler arasında işsizlik yüzde 25’i geçmiş durumda.

Eylemler Başbakan Abdülmehdi’nin göreve başlamasından beri gerçekleşen en büyük çaplı protestolar olma özelliğine sahip.

Bağdat ve bir dizi şehirde daha sokağa çıkma yasağı ilan edilirken, hükümet tarafından yapılan resmi açıklamada, sokağa çıkma yasağının ilanı, eylemcileri “içlerine sızan gruplardan koruma” ifadesiyle meşrulaştırılmaya çalışıldı.

Irak İnsan Hakları Komisyonu’nun duyurduğuna göre üç gün boyunca eylemlerde ülke çapında yaralanan kişi sayısı bine ulaşırken gözaltına alınan kişi sayısıysa 62 oldu.

Siber güvenlik gözlemcisi NetBlocks’un açıklamasına göreyse ülke çapındaki internet sağlayıcılarının internete erişimi durdurması üzerine ülkenin yüzde 75’inin internete erişimi olmadığı belirtildi.

İRAN, İKİ SINIR KAPISINI KAPATTI

İran sınır güvenliğinden yapılan açıklamada Irak’la olan iki sınır kapısının eylemlerden dolayı kapatıldığı duyuruldu.

İran Sınır Güvenliği Komutanı General Kasım Rızai, Hüsrevi ve Cezzabe sınır kapılarının kapılarının dün itibariyle kapatıldığını duyurdu.

GÜVENLİK GÜÇLERİ: ABD KONSOLOSLUĞU YAKINLARINDA PATLAMALAR OLDU

AFP haber ajansına konuşan bir güvenlik yetkilisiyse ABD Konsolosluğu yakınlarında iki patlamanın gerçekleştiğini iddia etti. Geçtiğimiz hafta ABD Konsolosluğu yakınlarına iki roket fırlatılmıştı.

ABD Konsolosluğu’nun bulunduğu ‘Yeşil Bölge’ye giriş çıkışlar yasaklanmış durumda. ‘Yeşil Bölge’ye Irak yurttaşlarının girmesi 2003 ABD işgalinin ardından yasaklanmıştı, ancak yasak bu yılın Haziran ayında kalkmıştı.