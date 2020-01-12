‘Irak’taki ABD güçlerini çıkarırsanız Fed’deki hesaplarınıza erişemezsiniz’

Kasım Süleymani suikastinin ardından Irak Meclisi'nin ABD dahil yabancı askeri güçlerin ülkeden çıkarılması kararı almasının üzerine Trump yönetiminden Bağdat'a ekonomik tehdit geldi.

Irak hükümetinin ABD güçlerinin ülkeden çıkarılması kararını hayata geçirmesi halinde, ABD Merkez Bankası Fed'deki Irak Merkez Bankası'na ait hesaba erişim engeli geleceğine dair Trump yönetiminden tehdit geldi. Sözü edilen hesapta Irak'ın petrol gelirlerinden elde ettiği milyarlarca dolar bulunuyor.

The Wall Street Journal gazetesine konuşan Iraklı yetkililer, Irak hükümetinin ABD güçlerinin ülkeden çıkarılması kararını hayata geçirmesi halinde, "ABD'nin Merkez Bankaları Sistemi dahilinde New York'taki Federal Rezerv Bankası'ndaki Irak Merkez Bankası hesabına erişimini kaybedeceğine dair Washington tarafından uyarıldığını" söyledi.

Washington Irak'ın elektrik sisteminin çalışabilmesi için Bağdat'ın İran'dan gaz almasını, İran'a uyguladığı yaptırımların dışında tutuyor. Şubat'ta dolacak muafiyet süresinin yenilenmemesi de gündemde. Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi'nin ofisinden bir yetkili, Washington'ın banka hesabıyla ilgili uyarıyı 8 Ocak'taki telefon görüşmesinde başbakana ilettiğini söyledi.

Diğer ülkeler gibi New York Fed'de hükümet hesaplarını tutan Irak, bu hesaplarda toplanan petrol gelirleriyle maaşları ve ihaleleri ödüyor.

Hesapta kaç para olduğuna dair resmi açıklama olmamakla birlikte, The Wall Street Journal, 2018 sonu itibarıyla 3 milyar Dolar bulunduğunu yazdı.

'FED'İN ELİ TÜM IRAK EKONOMİSİNİN BOĞAZINDA'

ABD’nin tehdidinin hayata geçirilmesi halinde, zaten zor durumdaki Irak ekonomisinin daha fazla olumsuz etkileneceği yönünde beyanda bulunan Irak yatırım bankası Rabee'nin başkanı Şvan Taha, "ABD Merkez Bankası'nın eli tüm Irak ekonomisinin gırtlağında" dedi.

Irak Başbakanı Danışmanı Abd Hüseyin Henayin ise Trump yönetiminin blöf yaptığını iddia etti. Danışman, "ABD bunu yaparsa, Irak'ı ebediyen kaybeder" dedi.