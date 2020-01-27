Irak'taki ABD Büyükelçiliği'ne roketli saldırı: Yaralılar var

ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği'ne dün en az 3 roket saldırısı düzenlendi. Reuters'a konuşan bir güvenlik yetkilisi, saldırılarda 3 kişinin yaralandığını söyledi.

ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği'ne dün roket saldırısı düzenlendi.

Fransız haber ajansı AFP'ye konuşan bir kaynak, yüksek güvenlikli Yeşil Bölge'de bulunan Bağdat Büyükelçiliği'ne atılan roketlerden birinin kafeteryaya, diğer ikisinin ise biraz uzağına isabet ettiğini bildirdi.

Reuters'a konuşan bir güvenlik yetkilisi, saldırılarda 3 kişinin yaralandığını söyledi.

Irak Başbakanı Adil Abdül Mehdi saldırıları kınadı ve bu tür saldırıların devamının "Irak'ı çatışma alanına dönüştürme" riski taşıdığını söyledi.

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Irak hükümetini diplomatik binalarımızı koruma yükümlülüğünü yerine getirmeye çağırıyoruz" denildi.