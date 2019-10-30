Irak’ta Umm Kasr limanı eylemlerden dolayı kapandı

Irak’ta Ekim ayının başından beri devam eden eylemlerden dolayı Basra yakınlarındaki Umm Kasr limanı kapatıldı.

Irak'taki ülke çapındaki protestolar sırasında eylemciler Umm Kasr limanının ana girişini kapattı. Yetkililerden biri Reuters'e verdiği demeçte, "Protestocular limanın ana girişini engelledi. Mal taşıyan kamyonlar tesise giremez veya çıkamaz durumda” dedi. Yetkililere göre, liman protestocuların girişini engellediği için 29 Ekim'de standart kapasitesinin sadece yüzde 20'sinde çalışıyordu.

Liman yetkilileri yaptığı açıklamada, Irak'ın Basra yakınlarındaki Umm Kasr limanının protestocuların bir gün önce girişini engelledikten sonra operasyonlarını tamamen durdurduğunu belirtti.

Geçen hafta yapılan protestolar sırasında polis, hükümetin ve ABD elçiliğinin bulunduğu “Yeşil Bölge”ye girmeye çalışan protestoculara göz yaşartıcı gaz ve tazyikli suyla müdahale etmişti. Ekim ayından beri eylemlerde en az 74 kişinin öldüğü bildirildi ve 3 bin 600'den fazla kişi yaralandı.