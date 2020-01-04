Irak'ta Süleymani ve el-Mühendis için cenaze töreni düzenleniyor

ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatıyla düzenlenen hava saldırısında öldürülen İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Genel Komutan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis için Bağdat’ta cenaze töreni düzenleniyor.
Cenaze törenine on binlerce kişinin katıldığı belirtildi.
Iraklılar, sabah saatlerinden itibaren Bağdat'ın merkezi Cadiriye'de toplanmaya başlamıştı.
Süleymani'nin cenazesi, pazar günü İran'ın dini lideri Ali Hamaney'in de katılacağı ikinci bir törenin ardından İran'ın Kirman kentinde defnedilecek.