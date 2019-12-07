Irak’ta Sadr’ın evine SİHA saldırısı

Irak'ta Şii lider Mukteda es-Sadr'ın evine kime ait olduğu bilinmeyen silahlı insansız hava aracı ile saldırı düzenlendi. Dün Bağdat’ta göstericilere açılan ateş sonucu ölenlerin sayısı ise 25’e yükseldi.

Irak’ta Şii lider Mukteda es-Sadr’ın Necef kentindeki evine kime ait olduğu bilinmeyen silahlı insansız hava aracı (SİHA) ile saldırı düzenlendi.

Saldırıda ölü ya da yaralı olup olmadığına dair bilgi verilmedi.

AFP’nin haberine göre Sadr’a yakın kaynaklar saldırı sırasında Şii liderin ülke dışında olduğunu söyledi.

Saldırı dün başkent Bağdat’da göstericilere silahlı kişilerce açılan ateş sonucu çok sayıda kişinin ölmesinin ardından Sadr’ın taraftarlarına göstericileri korumak için sokağa çıkma çağrısı yapmasının ardından geldi.

Bağdat’taki saldırıda ölenlerin sayısının 25’e yükseldiği, saldırıda 130’dan fazla kişinin de yaralandığı bildirildi.

Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi, 1 Ekim'den bu yana Bağdat ve güney vilayetlerinde devam eden hükümet karşıtı gösteriler nedeniyle 29 Kasım'da istifa etmişti.

Irak Yüksek Bağımsız İnsan Hakları Komiserliği, 4 Aralık'ta yaptığı açıklamada, hükümet karşıtı gösterilerde ekim ve kasım aylarında en az 460 kişinin öldüğünü duyurmuştu.

