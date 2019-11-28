Irak’ta protestolarda 35 kişi yaşamını yitirdi

Irak’ın güneyindeki Nasıriye kentinde ordunun göstericilere gerçek mermilerle ateş açması sonucu en az 29 kişi yaşamını yitirdi. Bağdat ve Necef'teki gösterilerde ise 6 kişi yaşamını yitirdi.

Irak’ın güneyindeki Nasıriye kentinde bir köprüyü kapatan protestoculara sabah saatlerinde askerlerin gerçek mermilerle ateş açması sonucu en az 29 gösterici yaşamını yitirdi, onlarca kişi yaralandı.

Reuters’ın haberine göre bugün Bağdat’taki gösterilerde 4 kişi, Necef’teki gösterilerde ise 2 kişi yaşamını yitirdi.

Necef’te dün İran Konsolosluğu’nun ateşe verilmesinin ardından Başbakan Adil Abdülmehdi gösterilere müdahale etmesi için orduyu görevlendirmişti.

Nasıriye’deki katliamın ardından ise Abdülmehdi kentte görevlendirdiği komutan Cemil Şumari’yi görevden aldığını açıkladı.

Öte yandan Şii lider Mukteda es-Sadr, hükümete daha fazla kan akmaması için istifa çağrısında bulundu.

SADR'DAN HÜKÜMETE İSTİFA ÇAĞRISI

Sadr sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Hükümetin istifa etmemesi Irak’ta sonun başlangıcı olacaktır. Yolsuzlukla suçlanan hükümeti desteklemem söz konusu olmaz ve onlarla hiçbir koalisyon ya da seçime katılmam" dedi.

Necef’te İran Konsolosluğu’nun ateşe verilmesi emrini kendisinin vermediğini belirten Sadr “Herhangi bir yabancı misyon temsilciliğine saldırı emri verseydim bunu açıkça ilan ederdim. Ülkede körü körüne bir fitne yaşanıyor. Ülkemiz ikinci Suriye’ye dönüşmemeli” dedi.

Irak’ta işsizlik, yolsuzluk ve yetersiz kamu hizmetlerine karşı eylemler 1 Ekim’de başlamıştı. Ülkedeki gösterilerde 300’ün üzerinde kişi yaşamını yitirdi.