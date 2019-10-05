Irak'ta protestolar: Eski başbakan 'erken seçim' çağrısı yaptı

Eski Irak Başbakanı ve meclisteki Nasır Koalisyonu lideri Haydar el-İbadi, ülkede yaşanan protestolar nedeniyle erken seçime gidilmesi çağrısında bulundu.

Eski Irak Başbakanı ve meclisteki Nasır Koalisyonu lideri Haydar el-İbadi, ülkede yaşanan protestolar nedeniyle erken seçime gidilmesi çağrısında bulundu.

Hükümete istifa çağrısında da bulunan İbadi, yayımladığı mesajda, "halkın talep ettiği reformların engellenmemesini sağlamak için erken seçimlerin 2020 yılı içinde yapılmasını ve ulusal görevleri yerine getirebilecek meşru anayasal bir hükümetin kurulmasını" talep etti.

İbadi, yolsuzlukla suçlanan kişilerin yargılanabileceği bir ceza mahkemesinin kurulmasını istedi.

Irak'ın başkenti Bağdat ile güney kentlerinde 'yolsuzluk, işsizlik ve kamu hizmeti yoksunluğu' nedeniyle 1 Ekim'de başlayan protestolar devam ediyor. Protestolara güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucunda 44 kişi yaşamını yitirdi.