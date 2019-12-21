Irak'ta protestocular parti binalarını ateşe verdi

Irak'ın Zikar vilayetinin merkezi Nasıriye'ye gelen onlarca gösterici birçok parti bürosunu yaktı.
Söz konusu yerler, protestoların ilk başladığı ekim başında da göstericiler tarafından yakılmıştı.
Siyasi parti merkezlerinin ateşe verilme nedeninin ise dün aktivistlerden Muhammed el-İsami'nin suikast sonucu öldürülmesi olduğu belirtildi.
Nasıriye'de düzenlenen gösteriler sırasında dün aktivist İsami, hareket halindeki sivil bir araçtan susturucu silahla açılan ateş sonucu yaşamını yitirmişti.
Irak'ta 1 Ekim’de başlayan gösterilerde 100’lerce kişi yaşamını yitirdi.