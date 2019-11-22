Irak'ta işsizlik ve yolsuzluk protestoları saldırılara rağmen sürüyor: 300 kişi öldü, 15 binden fazla yaralı

Irak’ın başkenti Bağdat’ta devam eden yolsuzluk ve kriz protestolarında 7 kişi hayatını kaybetti, 78 kişi de yaralandı. 1 Ekim'de başlayan gösterilerde şimdiye kadar 300’den fazla kişi hayatını kaybetti, 15 binden fazla kişi de yaralandı.
Cuma, 22 Kasım 2019 08:23

Irak'ta işsizlik ve yolsuzluklara karşı devam eden eylemlere yönelik saldırıları sürüyor.

Bağdat’ta Yeşil Bölge'ye giriş sağlanan ana köprüler Ahrar, Sinak ve Cumhuriyet köprülerinde halka yönelik saldırılarda 7 kişi öldü, 78 kişi de yaralandı.

Bağdat Polisi, Sinek Köprüsü yakınlarında 1, Ahrar Köprüsü yakınlarında da 1 olmak üzere 2 göstericnin öldüğünü doğruladı. Polis, olaylarda yaralanan 2 kişinin de hastanede hayatını kaybettiğini açıkladı. 

Rudaw'ın haberine göre, İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri de Ahrar Köprüsü yakınlarında 3 göstericilerin daha öldürüldüğünü aktardı. 

Yetkililer, ölü ve yaralıların bir çoğunun polislerin kullandığı plastik mermi ve gaz bombalarından kaynaklandığını belirtti.  

Irak'ta işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliğini protesto etmek amacıyla 1 Ekim'de başlayan gösterilerde şimdiye kadar 300’den fazla kişi hayatını kaybetti, 15 binden fazla kişi de yaralandı.