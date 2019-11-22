Irak'ta işsizlik ve yolsuzluk protestoları saldırılara rağmen sürüyor: 300 kişi öldü, 15 binden fazla yaralı

Irak'ta işsizlik ve yolsuzluklara karşı devam eden eylemlere yönelik saldırıları sürüyor.
Bağdat’ta Yeşil Bölge'ye giriş sağlanan ana köprüler Ahrar, Sinak ve Cumhuriyet köprülerinde halka yönelik saldırılarda 7 kişi öldü, 78 kişi de yaralandı.
Bağdat Polisi, Sinek Köprüsü yakınlarında 1, Ahrar Köprüsü yakınlarında da 1 olmak üzere 2 göstericnin öldüğünü doğruladı. Polis, olaylarda yaralanan 2 kişinin de hastanede hayatını kaybettiğini açıkladı.
Rudaw'ın haberine göre, İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri de Ahrar Köprüsü yakınlarında 3 göstericilerin daha öldürüldüğünü aktardı.
Yetkililer, ölü ve yaralıların bir çoğunun polislerin kullandığı plastik mermi ve gaz bombalarından kaynaklandığını belirtti.
Irak'ta işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliğini protesto etmek amacıyla 1 Ekim'de başlayan gösterilerde şimdiye kadar 300’den fazla kişi hayatını kaybetti, 15 binden fazla kişi de yaralandı.