Irak’ta IŞİD saldırısı: 2 general ve 4 polis öldü

Irak’ın kuzeyinde IŞİD militanlarının keşif görevi yapan güvenlik görevlilerine ateş açması sonucu 2’si general 6 güvenlik görevlisi öldü.

Reuters’ın güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, Irak’ın kuzeyinde IŞİD militanlarının keşif görevi yapan güvenlik görevlilerine ateş açması sonucu 2’si general olmak üzere 6 güvenlik görevlisi öldü.

Öldürülenler arasında Irak Federal Polis Teşkilatı'ndan Tümgeneral Ali el-Lami ile Tuğgeneral Mohammed Allavi’nin de bulunduğu belirtildi.

Bu isimlerin Selahaddin kentine bağlı Samara’nın kuzeyindeki Zor’da keşif görevi yürütürken saldırıya uğradıkları belirtildi.

Irak ordusundan aktarılan bilgiye göre helikopterlerden, çalıların arasında gizlenen militanlara ateş açıldı. Irak Savunma Bakanlığı ölen güvenlik görevlileri için başsağlığı mesajı yayımladı.

Pazartesi günü IŞİD tarafından Selahaddin’in kuzeyinde bir petrol sahasının güvenlik kontrol noktasında düzenlenen saldırıda da 4 polis ölmüş, 5 polis yaralanmıştı.

