Irak’ta İran elçiliği bu hafta 2. kez yakıldı

28 Kasım'da Necef'teki İran konsolosluğunun yakılmasının ardından bügün bina ikinci kez saldırıya uğradı.

Irak’ta hükümetin istifasında rağmen devam eden eylemlerde Necef kentindeki İran konsolosluk binasını bir hafta içinde eylemciler tarafından ikinci kez ateşe verildi.

En son kundaklama olayını takibern yetkililer, Necef ilinde sokağa çıkma yasağı ilan etmişti.

En büyük petrol sahalarının bulunduğu Basra ve Nasiriyah'ta eylemler devam ediyor.

Güney Irak'taki protestoların başlamasından bu yana 350'den fazla kişi öldü ve yaklaşık 15.000 kişi yaralandı. Göstericiler yolsuzluğa, düşük yaşam standartlarına ve işsizliğe karşı protestolara başlamışlardı.