Irak’ta hükümet karşıtı eylemlerde gün içerisinde en az iki kişi öldü

Irak'ın başkenti Bağdat'taki protestolar sırasında bugün bir kişinin daha öldürülmesiyle eylemlerde ölenlerin sayısı ikiye çıktı. Yaralı sayısıysa 350’yi aşmış durumda.

Irak’ta resmi rakamlara göre başkent Bağdat'taki protestolar sırasında gün içerisinde ölenlerin sayısı ikiye çıktı ve yaralı sayısı 350’yi geçti. Ölenlerden birisi kafasına gaz fişeği isabet etmesi sonucu yaşamını yitirdi.

AP'nin iddiasına göre eylemlerde 5 protestocu öldürüldü.





Irak Başbakanı Abdül Mehdi, bugünün erken saatlerinde bir kabine değişikliği yapıp seçim yasalarını değiştireceğini söyledi.

Protestocular ve polis arasındaki çatışmalar, halk Bağdat'ta "Yeşil Bölge"ye girmeye çalıştığında meydana geldi. ABD Konsolosluğu’nun bulunduğu ‘Yeşil Bölge’ye giriş çıkışlar yasaklanmış durumda. ‘Yeşil Bölge’ye Irak yurttaşlarının girmesi 2003 ABD işgalinin ardından yasaklanmıştı, ancak yasak bu yılın Haziran ayında kalkmıştı.

Hükümetin neoliberal ekonomik politikalarına ve yolsuzluğuna karşı protestolar 1 Ekim'de Bağdat'ta başladı.