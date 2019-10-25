Irak’ta hükümet karşıtı eylemlerde gün içerisinde en az 5 kişi öldü

Irak'ın başkenti Bağdat'taki protestolar sırasında bugün bir kişinin daha öldürülmesiyle eylemlerde ölenlerin sayısı ikiye çıktı. Yaralı sayısıysa 350’yi aşmış durumda. Güneydeki Nasıriye'de ise protestoculara ateş açılması sonucu en az 3 ölü, 40 yaralı haberi geçildi.

soL - Dış Haberler