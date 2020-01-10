Irak'ta Haşdi Şabi'yi hedef alan hava saldırısı!

Irak'ta Haşdi Şabi güçlerini hedef alan hava saldırıları düzenlendi.

Suriye-Irak sınırı yakınlarında Haşdi Şabi'ye ait, silah ve mühimmat taşıyan araçlara hava saldırıları düzenlendi.

Lübnan merkezli Al Mayadeen kanalı, Suriye-Irak sınırında yakın bir bölgede Halk Seferberlik Güçleri'ne (Haşdi Şabi) ait araçların vurulduğunu duyurdu.

İSRAİL SALDIRDI İDDİASI

Saldırıların İsrail Hava Kuvvetleri'ne bağlı F-15'ler tarafından gerçekleştirildiği iddia edildi.

İddialara göre savaş uçaklarının saldırılarının hedefinde Haşdi Şabi'ye ait ve içerisinde İran tarafından tedarik edilen roket, füze ve ekipmanların bulunduğu bir cephanelik vardı.

Sputnik'in haberine göre, bununla birlikte cephaneliğin Haşdi Şabi bileşenleri arasında yer alan 'İmam Ali Tugaylarına' ait olduğu öne sürüldü.

Al Mayadeen'e konuşan siviller, saldırıdan hemen önce Deyrezzor'un güneydoğusundaki Elbukemal kenti üzerinden savaş uçaklarının geçtiğini belirtti.