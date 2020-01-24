Irak’ta ABD’nin askeri varlığına karşı milyonlar eylemde

Irak’ın başkentinde milyonlar ABD’nin askeri varlığını protesto etmek için toplandılar.

Günün erken saatlerinde Irak’ın başkenti Bağdat’ta toplanan yüzbinlerce kişi ABD’nin Irak’taki askerliği varlığını protesto etti.

Bağdat'ın doğusundaki Dicle Nehri kıyısındaki el Cediriye mahallesinde başlayan protestolara “İşgalciler defolun!” ve “Egemenliğe evet!” sloganları damga vurdu.

​Haşdi Şabi'nin bir parçası olan Asa'ib Ahl el-Hak'ın lideri Kais el-Hazali, mitingleri İngiliz işgal kuvvetlerine karşı kitlesel gösterilerin düzenlendiği 1920'deki 'Büyük Irak Devrimi'nden bir yüzyıl sonra “ikinci devrim” olarak nitelendirdi.

Mukteda el-Sadr, “ABD varlığını ve onun ihlallerini kınamak için güçlü, huzurlu, birleşik bir gösteri” çağrısında bulunmuştu.





ABD’nin Haşdi Şabi komutanlarından Ebu Mehdi el Mühendis ve İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani’ye yönelik suikasti sonrası Irak Parlamentosu ülkedeki ABD askerlerinin varlığına son verme kararı vermiş ancak ABD Irak’ın egemenliğini tanımayarak karara uymamıştı.